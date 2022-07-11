"Ровно полгода назад, 13 января 2022 года скульптурная группа была успешно поднята с помощью кран-балки с постамента и перенесена на реставрационно-монтажный стол. В процессе реставрации был удален технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия, проведена реставрация внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов, заменен каркас плинта. В связи с завершением данного этапа работ скульптурная группа снова возвращается на постамент", — сообщили в пресс-службе музея.

Реставрация памятника началась в 2021 году. В связи с особенностями конструкции было принято решение не перевозить монумент, а переместить его рядом, на реставрационно-монтажный стол внутри специально созданного павильона. В январе 2022 года скульптурная группа была перенесена с постамента. Работы предполагают удаление технологического каркаса фигур и остатков формовочной смеси через технологические отверстия, реставрацию внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов.

Памятник Минину и Пожарскому — скульптурный монумент, посвященный предводителям Второго народного ополчения 1612 года, а также окончанию Смутного времени и изгнанию польских интервентов из России. Является первым крупным скульптурным памятником в Москве. Был воздвигнут в 1818 году на народные средства.

Открытие памятника после реставрации запланировано на ноябрь 2022 года.