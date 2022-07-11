"Предполагается федеральное финансирование этой работы в 2025-2030 годах в размере 34,32 млрд рублей благодаря федеральному проекту Комплексной программы развития магистральной инфраструктуры России", — приведены в сообщении слова гендиректора "Толмачево", руководителя Сибирского кластера аэропортов "Новапорта" Евгения Янкилевича.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, речь идет о реконструкции ИВПП-1.

Ранее сообщалось, что после реконструкции полоса будет оборудована для точного захода на посадку по третьей категории. Согласно информации на сайте новосибирского аэропорта, в настоящее время ИВПП-1 длиной 3,6 тыс. метров и шириной 60 метров обеспечивает посадки воздушных судов по первой категории ICAO.

ИВПП-1 используется и для военных, и для гражданских нужд. Она сильно изношена и давно нуждается в ремонте. В начале 2021 года сообщалось, что реконструкция комплекса ИВПП-1 войдет в программу развития магистральной инфраструктуры аэропортов гражданской авиации России после 2024 года. Но "Новапорт" рассчитывал, что проект удастся включить в госпрограмму раньше 2024 года.

Всего в аэропорту "Толмачево" две ВПП, вторая полоса длиной 3,6 тыс. метров и шириной 45 метров может обеспечивать посадки воздушных судов по первой и второй категориям ICAO. Ее реконструкция ведется с 2019 года, закончить ее планируется в два этапа — в 2022 году и 2024 году соответственно.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В 2021 году аэропорт обслужил 6,761 млн пассажиров, что на 0,2% больше, чем в "доковидном" 2019 году (6,747 млн человек).