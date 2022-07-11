"Сегодня, 11 июля, микроавтобус Hyundai в районе села Владиславовка выехал за переделы проезжей части, после чего транспортное средство совершило опрокидывание в кювет с последующим переворотом. Кроме водителя в автобусе находилось 7 пассажиров, среди которых 6 детей. В результате происшествия пострадали 3 несовершеннолетних", — говорится в пресс-релизе.

Трое пострадавших госпитализированы, остальным оказана медицинская помощь на месте. Сотрудники госавтоинспекции также проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, сообщила пресс-служба МВД Крыма. "В ДТП пострадали трое мальчиков 6, 12 и 14 лет, все были доставлены в больницу. Известно, что семья из восьми человек, среди которых шестеро детей, ехала в Крым из Томска. Все несовершеннолетние находились в удерживающих устройствах", — отмечает полиция.