"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", — говорится в сообщении.

Также в департаменте обратили внимание на необходимость укрепить все конструкции на летних верандах и закрепить зонты.

В Москве в понедельник, 11 июля ждут сильный дождь, грозу, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду. По шкале Бофорта, ветер со средней скоростью до 20 метров в секунду оценивается как "очень крепкий" (следующее состояние — шторм).