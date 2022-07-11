"Июнь показал рекордные за последние 5 лет показатели — 19 тысяч 538 человек. Такого количества туристов именно в июне не было даже в допандемийном 2019-м, который показал максимальные 267 тысяч посещений за год", — говорится в сообщении.

Большая часть отдыхающих, почти 16 тысяч человек, остановились в здравницах санаторно-курортного комплекса.

"Ессентуки стали в этом году и лечебной базой для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Здравницы приняли первых жителей Мариуполя, здесь же поправят здоровье и гости из Антрацита, города, которому Ставрополье оказывает помощь", — отмечает пресс-служба.

Курортный сезон в Ессентуках сейчас в самом разгаре. Рост туристического потока ожидается и в августе. Планируется, что в городе побывают не менее 20 тысяч человек.