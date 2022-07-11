Планируется построить автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей, мойку, кафе, мотель, площадку для торговли местными продуктами и сувенирами, детскую игровую площадку.

Также будет возведена стоянка для грузовых и легковых автомобилей, вертолетная площадка, база дорожно-эксплуатационной службы, говорится в сообщении.

Зона разместится рядом с пересечением новой трассы с региональной дорогой Красноуфимск — село Нижнеиргинское — село Красносоколье.

Отмечается, что управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области провело историко-культурную экспертиз у территории под многофункциональными зонами придорожного сервиса.

При этом исторических памятников и археологических артефактов под будущей дорогой не выявлено.

Проект строительства скоростной платной автотрассы М-12 от Москвы до Казани предполагает создание магистрали протяженностью 811 км к 2024 году. В тот же срок планируется продлить дорогу от Казани до Екатеринбурга, использовав, в частности, существующую сеть Росавтодора.

Общая протяженность нового участка трассы М-12 Дюртюли — Ачит с четырьмя полосами движения составит 275 км.