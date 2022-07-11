«По информации туроператоров, обстановка на курортах Шри-Ланки остается спокойной – отдыху туристов ничего не мешает, так как происходящие в стране волнения никогда не затрагивали туристический сектор. Все экскурсионные объекты, магазины, общественный транспорт работают. В отелях спокойная обстановка, перебоев с продуктами и питанием нет, установлены генераторы на случай отключения света», — отмечают в ассоциации.

Там добавили, что никаких жалоб от отдыхающих в стране туристов туроператоры не получают.

«Протесты происходят только в Коломбо и никаким образом не отражаются на пребывании путешественников на побережье. Жалоб и обращений со стороны клиентов в компаниях не фиксируют, помощь посольства никому из отдыхающих не требуется», — добавили в АТОР.

По данным туроператоров, объем продаж туров на Шри-Ланку уже превысил уровень 2019 года, а глубина бронирований достигает февраля 2023 года.

Оппозиционные протесты продолжаются на Шри-Ланке несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали. 9 июля протестующие в ходе крупнейшего антиправительственного марша ворвались в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы.

В тот же день посольство России на Шри-Ланке сообщило, что угрозы безопасности российских туристов нет, но рекомендовало им избегать посещения мест массового скопления людей.