Проходит велодорожка рядом с дорогой Москва — Рига — Хорошево. Ее длина — 1,7 км, ширина — 6 метров. Вдоль дорожки работает Wi-Fi, стоят площадки для отдыха. В начале и конце пути есть велопарковки.

"Создание пешеходной дорожки — это больше возможностей для людей, которые посещают памятное место. Теперь они смогут прогуляться от станции пешком. В частности, это удобно для мам с колясками. Самое главное — обеспечение безопасности людей", — приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Рудени.

Дорожка разделена на две части — для пешеходов, с тротуарной плиткой и для велосипедистов, с асфальтным покрытием.

Кроме того, велопешеходная дорожка оснащена дорожными знаками, ограждением, на нее нанесена разметка. По всему периметру сделано освещение и установлено видеонаблюдение.

Также в этом году в Ржевском районе спроектируют парадный подъезд к Ржеву со стороны трассы Москва — Ржев и отремонтируют дорогу Ржев — Сухуша.

Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года. С тех пор его посетили около 3,5 млн человек. Через год рядом с мемориалом и деревней Хорошево появилась железнодорожная станция.