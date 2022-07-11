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«Этим летом мы заметили рост спроса на туры в Бахрейн на базе регулярных рейсов авиакомпании Gulf Air. Чаще всего в этой стране россияне выбирают пляжный отдых на побережье Персидского залива. Бахрейн популярен и у деловых туристов, которые предпочитают городские отели, и у семей, с детьми и без. Пляжные отели в королевстве предлагают туристам полный пансион, городские – чаще завтрак или полупансион», — рассказали в компании.

Там добавили, что в связи с растущим спросом туроператор решил взять блоки мест на рейсах в Бахрейн.

«До сих пор мы предлагали пакетные туры в Бахрейн на базе регулярных рейсов по обычным тарифам, сейчас будем формировать их на базе собственных блоков мест, что позволит снизить стоимость перевозки, а значит и всего путешествия. Стоимость туров начинается в среднем от 41 тыс. рублей на человека при двухместном размещении в отеле 4* с завтраком. Это почти вдвое дешевле, чем было в апреле, когда аналогичный тур стоил 79 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе туроператора.

Как сообщалось, Бахрейн отменил все ограничения на въезд, связанные с коронавирусом, и сейчас туристам нужен только паспорт с визой, которая оформляется онлайн или в аэропорту по прибытии. Виза действует 14 дней, ее стоимость – $15.

Прямой перелет в Бахрейн из Москвы занимает 6 часов, рейсы выполняются из аэропорта Домодедово. Можно также добраться в королевство с пересадками в ОАЭ, Турции или Египте.

Бахрейн – государство в Персидском заливе, граничит с Катаром и Саудовской Аравией. Его территорию составляют более 80 естественных и искусственных островов. В 2019 году его посетили более 11 млн туристов, которых привлек не только пляжный отдых, но и исторические памятники, и этап чемпионата мира по автогонкам Формула 1 Гран-при Бахрейна.