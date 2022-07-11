В программе праздника — интерактивные площадки, мастер-классы ремесленников, ярмарка, сытный ряд.

"В настоящее время Рязанский кремль — это не только уникальный архитектурный ансамбль и музей, расположенный на этой территории, но и древнее археологическое городище. Богатая, почти тысячелетняя история Переяславля Рязанского (с 1778 г. — Рязань) долгое время была сокрыта от нас под многовековым культурным слоем. Результаты археологических раскопок в Кремле — важный, а иногда и единственный источник знаний о прошлом нашего города", — говорится в сообщении.

В состав музея-заповедника входят еще два археологических памятника: место первой столицы Рязанского княжества — городище Старая Рязань (Спасский район Рязанской области) и Глебово-Городище на территории достопримечательного места "поле Вожской битвы" (Рыбновский район Рязанской области).

Ежегодно Рязанский историко-археологический музей-заповедник совместно с Институтом археологии РАН на этих территориях проводит археологические исследования, в составе экспедиций работают научные сотрудники музея.

Рязань — город, описанный в летописях, воспетый в былинах и песнях, отмеченный в житиях святых, трудах историков, в романах и поэмах, вырос в древнем земледельческом районе и первоначально именовался Переяславлем. Первое письменное свидетельство о Переяславле содержит "Следованная псалтирь (2-я половина ХV- начало ХVI в.): "В лето 6603 (1095) заложен бысть град Переяславль Рязанский около церкви святого Николы Старого".

ХIII-ХIV века были временем союзов и столкновений с московскими князьями, войн с Литвой и татаро-монголами. Переяславль стал играть заметную роль в консолидации русских земель. Олег Рязанский назывался одним из самых могущественных князей. В конце ХIV века столицей княжества окончательно стал Переяславль. Город назвали Переяславль — Рязанский, а бывшую столицу княжества — Старой Рязанью. Рязанью называлась и вся земля.