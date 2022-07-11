"25 лет назад в нашем регионе на острове Каменном в Канозере были обнаружены петроглифы. Это уникальный объект — памятник древнего наскального искусства. Очень важно сохранить это наследие, свидетельство о людях, которые населяли наш край тысячи лет назад", — приводятся в сообщении слова Чибиса.

Глава региона подчеркнул, что исследователи обнаружили уже более 1,5 тыс. петроглифов.

Губернатор обратился к комитету по туризму Мурманской области с предложением "максимально продвигать объект в туристических маршрутах для гостей региона". Министерство образования и науки Мурманской области получило поручение "максимально активно раскрыть" тему петроглифов в рамках патриотического воспитания в школах.

Как сообщалось, Минприроды Мурманской области разработало концепцию функционирования и развития сети ООПТ регионального значения до 2025 года, которая предполагает создание природного парка "Кано-Умбский" площадью 96 тыс. 300 га. На этой территории расположены канозерские петроглифы, а также сохранились места обитания редких птиц и редких видов сосудистых растений.

"Единственной возможностью сохранения ценных природных и историко-культурных объектов на этой территории является регламентация туризма при создании природного парка", — говорится в документе.

Петроглифы Канозера датируются 4-2 тысячелетием до нашей эры и входят в пятерку крупнейших памятников эпохи неолита в мире. Наскальные рисунки в Терском районе были случайно обнаружены в 1997 году. Спустя десять лет был учрежден музей наскального искусства "Петроглифы Канозера".

В 2015 году на острове Каменном над петроглифами был возведен купол из монолитного поликарбоната диаметром 20 метров и высотой 10 метров. Купол защитил около 600 древних наскальных рисунков не только от воздействия погодных условий, но и от туристов, которые раньше могли случайно повредить рисунки на камнях.

На данный момент на скалах Канозера и островах Горелый, Еловый и Каменный среди фигур чаще всего встречаются антропоморфы, зооморфы (лось), ихтиоморфы (белуха), лодки, следы ног и лап. Основным сюжетом стала гарпунная охота больших лодок на, вероятно, белух.

В музее "Петроглифы Канозера" отмечали, что ученые продолжают обнаруживать новые наскальные рисунки и находят так называемые палимсесты — изображения, нанесенные поверх более старых сюжетов.

В 2020 году петроглифы Канозера получили статус объекта культурного наследия федерального значения.

Сообщалось, что идет работа над включением петроглифов Канозера в список всемирного наследия ЮНЕСКО.