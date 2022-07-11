«Греция – снова одно из самых популярных направлений летнего отдыха. Мы ожидаем рекордно высокого спроса на отдых в этой стране и рассчитываем привезти в Грецию порядка 3 млн туристов. Это больше, чем в 2019 году, когда мы обслужили 2,8 млн туристов», — сказал представитель компании.

Как отмечает издание, на туризм приходится около 20% ВВП Греции, кроме того, это очень значимый источник занятости в стране. В этом году доходы от туристов могут достигнуть 80% от уровня 2018 года и составить 18,3 млрд евро.

«Власти Греции ожидают за летний сезон 33 млн иностранных туристов, тогда как в прошлом году их число составило 14 млн. По данным Банка Греции, в апреле доходы от туризма были на уровне того же месяца 2019 года. В мае число прибытий пассажиров в аэропорты Греции выросло на 3,2% по сравнению с маем 2019», — пишет издание.

Больше всего выросли бронирования на июль-сентябрь отелей на островах Миконос и Родос (плюс 29% по сравнению с тем же периодом 2019 года), городов Хания и Ираклион на острове Крит (плюс 26 и 23% соответственно), острова Санторини (плюс 20%), Салоники (плюс 17%).