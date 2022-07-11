Доспехи, изготовленные в III-I веке до н.э., были конфискованы в рамках исполнительного производства. Шлемы являлись вещественным доказательством по уголовному делу о контрабанде.

"Согласно заключению искусствоведческой экспертизы доспехи изготовлены более двух тысяч лет назад. Один из них, типа "Монтефортино", использовался в качестве предмета обмундирования в Северной Италии. Второй принадлежит к древнегреческому типу "Пилос", и его носили воины Эллады", — говорится в пресс-релизе.

В ходе исполнительного производства судебные приставы направили запросы в учреждения, находящиеся в ведении министерства культуры РФ. Готовность принять древности на хранение подтвердило управление Минкульта по СЗФО.

Калининградские приставы организовали доставку шлемов в Санкт-Петербург с помощью спецсвязи. На минувшей неделе они прибыли в северную столицу и передали раритеты в хранилище культурных ценностей. В дальнейшем шлемы пополнят коллекцию одного из музеев.

Как сообщалось, шлемы были обнаружены весной 2021 года на российско-литовской границе сотрудниками таможни в двух грузовых автомобилях, следовавших в Литву. Среди личных вещей водителей были найдены доспехи воинов античного периода.

Стоимость сарматского шлема на антикварном рынке России в настоящее время составляет не менее 200 000 рублей, понтийского — не менее 180 000 рублей.

В отношении граждан РФ, организовавших канал незаконного вывоза культурных ценностей в крупном размере с территории РФ в страны Европы, таможней возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст.226.1 УК РФ.