"Согласно заключению искусствоведческой экспертизы доспехи изготовлены более двух тысяч лет назад. Один из них, типа "Монтефортино", использовался в качестве предмета обмундирования в Северной Италии. Второй принадлежит к древнегреческому типу "Пилос", и его носили воины Эллады", — говорится в пресс-релизе.
В ходе исполнительного производства судебные приставы направили запросы в учреждения, находящиеся в ведении министерства культуры РФ. Готовность принять древности на хранение подтвердило управление Минкульта по СЗФО.
Калининградские приставы организовали доставку шлемов в Санкт-Петербург с помощью спецсвязи. На минувшей неделе они прибыли в северную столицу и передали раритеты в хранилище культурных ценностей. В дальнейшем шлемы пополнят коллекцию одного из музеев.
Как сообщалось, шлемы были обнаружены весной 2021 года на российско-литовской границе сотрудниками таможни в двух грузовых автомобилях, следовавших в Литву. Среди личных вещей водителей были найдены доспехи воинов античного периода.
Стоимость сарматского шлема на антикварном рынке России в настоящее время составляет не менее 200 000 рублей, понтийского — не менее 180 000 рублей.
В отношении граждан РФ, организовавших канал незаконного вывоза культурных ценностей в крупном размере с территории РФ в страны Европы, таможней возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст.226.1 УК РФ.