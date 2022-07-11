"В Орехово-Зуеве завершился самый сладкий гастрономический фестиваль Подмосковья "Вар-Варенье". Он собрал около 5 тыс. человек", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что гости мероприятия смоги попробовать варенье из одуванчиков, огурцов, шишек, ягод и фруктов, а также традиционную выпечку и мед.

Организаторы провели кулинарные мастер-классы, выставку-ярмарку "Город мастеров", ежегодный "Парад бабушек" и конкурс шляп с ягодной тематикой.

Мероприятие состоялось в Подмосковье в восьмой раз. В этом году фестиваль приурочили к двум событиям: Году культурного наследия народов России и Дню семьи, любви и верности, добавили в пресс-службе областного правительства.