"Решение об отмене режима повышенной готовности будет принято после объявления Всемирной организацией здравоохранения о завершении пандемии COVID-19, то есть при устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на территории Москвы режима повышенной готовности", — говорится в ответе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, опубликованном на сайте "Яблока".

Такое решение может быть принято в соответствии с п. 26 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (постановление правительства 749 от 30 декабря 2003), считают в мэрии.

"С учетом эпидемиологической ситуации в городе Москве происходит постепенная отмена введенных ранее ограничительных мер. Однако полностью отменять противоэпидемические ограничения преждевременно, о чем свидетельствует международный опыт. Риск осложнения ситуации по заболеваемости COVID-19 остается, в связи с чем в настоящее время на территории города Москвы продолжает действовать режим повышенной готовности", — отмечается в документе.

9 июля председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил мэру Москвы Сергею Собянину запрос с требованием снять запрет на проведение публичных мероприятий в городе в связи с отменой Роспотребнадзором введенных противоэпидемических ограничений на федеральном уровне. О снятии ведомством ограничений, включая обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания, стало известно 1 июля.

Последний указ мэра Москвы, касающийся коронавирусных ограничений, был опубликован 14 марта. Документом с 15 марта отменялись обязательное использование масок в помещениях и транспорте, соблюдение социальной дистанции; противоэпидемические меры на предприятиях и в организациях, такие как регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах; ограничения на курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах. В то же время запрет на проведение публичных мероприятий в столице сохранился.