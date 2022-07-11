"Приказ (о запрете посещений парка) отменяется в связи с изменением погодных условий и снижением в лесах класса пожарной опасности", — говорится в сообщении, размещенном на официальной странице парка "ВКонтакте".

Парк был закрыт для посещений в конце июня, когда в регионе установилась засуха с дневными температурами воздуха выше 30 градусов в тени.

Национальный парк находится в северной части Валдайской возвышенности, протяженность его с севера на юг — 105 км, с запада на восток — 45 км. Парк расположен на территориях Окуловского, Валдайского и Демянского (26%) районов Новгородской области.