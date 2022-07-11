В Улан-Удэ и Читу будет летать Superjet 100, в остальные райцентры — Ан-24. Цена билета по маршруту Иркутск-Чита составит 5,23 тыс. рублей в одну сторону, Иркутск-Улан-Удэ — 2,8 тыс. рублей. Стоимость билета в Нижнеангарск установлена в размере 4,6 тыс. рублей, в Таксимо — 6,4 тыс. рублей, в Чару — 7,6 тыс. рублей.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "ИрАэро", до предоставления субсидий авиакомпания в этом году летала по коммерческим тарифам во все вышеуказанные города и поселки, кроме Нижнеангарска. С получением субсидий перевозчик будет летать в Улан-Удэ и Читу как по льготным тарифам, так и по коммерческим. В Таксимо, Чару и Нижнеангарск будут только субсидируемые тарифы.

В настоящее время в Читу также летают "Ангара" и "Аэросервис", в Нижнеангарск и Таксимо — "Ангара".

"ИрАэро" базируется в Иркутске, в ее парке семь Superjet 100, один A319-100, также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и Bombardier CRJ-200 ER.