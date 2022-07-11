Рейсы в Уфу и Мурманск авиакомпания уже выполняла в 2021 году и в настоящее время возобновляет полетную программу по этим маршрутам. Рейсы в Уфу будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и субботам. Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы в 01:25.

Прямые рейсы в Мурманск из Нижнего Новгорода будут выполняться с 27 июля по средам и воскресеньям в 12:20.

Полеты из Нижнего Новгорода в Пермь будут выполняться с 31 июля дважды в неделю. Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы по средам в 17:20, по воскресеньям — в 13:10.

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова управляется группой "Аэропорты регионов".