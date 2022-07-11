ЧП произошло на Черкесском перевале подножья горы Фишт.

"Для экстренной эвакуации спасатели МЧС вылетели на вертолете КА-32 в район происшествия. Молодого человека уже через час доставили на базу ЮРПСО МЧС и передали бригаде скорой помощи с подозрением на перитонит. Пострадавший — житель Сочи", — говорится в сообщении.

Кроме этого, спасатели разыскали и эвакуировали из горно-лесной местности туристку из Магаданской области.

"Девушка сообщила, что несколько дней находится в лесу чуть выше Вольерного комплекса, самостоятельно выйти к дороге не может", — отмечается в сообщении.

Спасатели Краснополянского подразделения МЧС и службы Кубань-СПАС сначала обследовали горную местность в указанном районе, а затем выдвинулись на склон правого берега реки Ачипсе.

"Туристку обнаружили на горной возвышенность и эвакуировали вертолётом МЧС", — подчеркивает пресс-служба.