Полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных Airbus A330.

В конце мая сообщалось, что авиавласти КНР закрыли свое воздушное пространство для Boeing и Airbus российских перевозчиков. Запрет касался самолетов с "двойной регистрацией", которые не соответствуют международным требованиям, пояснял источник "Интерфакса".

Несколько самолетов A330 находятся в собственности "Аэрофлота": после введения антироссийских санкций компания выкупила их у зарубежных лизингодателей в рамках договоров финансового лизинга.