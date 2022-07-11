"Есть версии о перегрузе судна и возможных технических неисправностях", — сказал Захаров.

Он уточнил, что теплоход принадлежит частному предпринимателю.

По данным следствия, на борту судна — катамарана "Казанец-1" 1994 года выпуска — находились 35 человек при максимальной вместимости 15 человек.

Ранее сообщалось, что теплоход с регистрационным номером АА2209 затонул во время выполнения прогулочного рейса днем в воскресенье рядом с казанским поселком Аракчино, где находится пристань.

Возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, на борту находились 34 человека, все они эвакуированы на берег проходившими рядом речными судами.