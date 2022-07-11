Организатором выставки стал Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" (Тульская область), сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь тульского музея Любовь Котикова.

"Впервые выставка "Государева стража" открылась в 1998 году, в только созданном Епифанском историко-этнографическом музее. Она демонстрировалась на протяжении 20 лет в Тульской области и других российских регионах. Сегодня специалисты музея подготовили новый улучшенный и расширенный вариант выставки. Она посвящена истории Большой Засечной черты и сословию служилых людей Российского государства XVI-XVII веков", — сказала Котикова.

Экспозиция представляет костюмы и вооружение воинов, знамена казачьих и солдатских полков.

В музейных витринах разместились подлинные археологические артефакты XVI-XVII веков. Среди них — инструменты плотников, устраивавших засеки, оружие и снаряжение воинов, детали конского снаряжения, монеты-чешуйки, которые служилые люди получали за свою работу, предметы быта.

Большинство из них происходит с территории памятников Тульского края — засечных Орловых ворот, Епифанских слобод, слобод Дедилова, Тулы, отметила Котикова.

Интерактивная зона знакомит посетителя с повседневными заботами служилых людей, демонстрирует привилегии и жалование различных представителей военных сословий.

По мере продвижения на юг Московское государство вынуждено было создать Засечную черту как сплошной пояс защиты и крепости южнее как форпосты системы обороны. На протяжении XVI века главным защитником русских земель становится не рубеж по реке Оке, а Засечная черта — лес, превращенный в завалы-засеки. Службу по охране государства несли люди по прибору — стрельцы, казаки, пушкари, отметила представитель музея.

Выставка будет работать до 4 сентября.

Большая засечная черта входила в общую систему обороны Российского государства и состояла из укрепленных городов-крепостей (в 1630 году их насчитывалось свыше сорока). Ее общая протяженность составила более чем 4 тыс. км, объединив территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей.

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы. Включает территории Кимовского и Куркинского районов, ряд музеев в Туле.