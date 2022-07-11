"Маршрут "ББТ-1" временно закрыт. Медведица и медвежонок стали причиной приостановки выдачи разрешений. Звери объявились в самом начале маршрута, неподалеку от КПП в Листвянке", — говорится в сообщении.

Первыми хищников заметила группа туристов. Сначала люди увидели детеныша, а затем и его мать. Организатор похода принял решение о немедленном возвращении в Листвянку, медведица туристов не преследовала. О случившемся они сообщили в "Заповедное Прибайкалье".

"Как долго продлится запрет на посещение маршрута, зависит от поведения и местонахождения медвежьей семьи", — добавили в учреждении.

Посетителям нацпарка напоминают, что одним из основных правил посещения любой особо охраняемой природной территории является отсутствие мусора, в том числе пищевого. Именно он зачастую привлекает хищников к местам, посещаемым человеком.

Один из наиболее популярных туристских маршрутов в Прибайкалье "ББТ-1" протяженностью 55 км пролегает по Большой Байкальской тропе из поселка Листвянка в поселок Большое Голоустное в Иркутском районе.

Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году, его площадь составляет 524,8 тыс. га. Полностью входит в границы Центральной экологической зоны озера Байкал. На его территории обитают 64 вида млекопитающих, 303 вида птиц, девять видов амфибий и рептилий, а в водоемах — 24 вида рыб. Многие виды растений и животных являются эндемиками.