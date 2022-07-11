"Организована проверка исполнения перевозчиком законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 11 июля около 11:20 (по местному времени) в аэропорту Красноярска после взлета совершил незапланированную посадку самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nord Star рейса Красноярск — Норильск.

Причиной возврата стало срабатывание сигнализации о задымлении в багажном отсеке. На борту воздушного судна находилось 178 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал, уточняется в пресс-релизе.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Boeing 737 авиакомпании Nord Star рейса Красноярск — Норильск вернулся в аэропорт вылета. По его словам, самолет совершил вынужденную посадку из-за срабатывания датчика задымления.

В пресс-службе авиакомпании Nord Star "Интерфаксу" сообщили, что самолет вернулся по причине ложного срабатывания сигнализации задымления заднего багажного отсека во время выполнения полета. Командиром воздушного судна было принято решение о возврате в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме.

Представитель пресс-службы также добавил, что самолет проходит дополнительный технический осмотр. По результатам осмотра следов задымления не обнаружено.

Пассажиров рейса планировалось отправить в аэропорт назначения в 14:05 (по местному времени) на резервном воздушном судне.