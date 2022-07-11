Ранее компания летала по этому направлению в понедельник, четверг и воскресенье.

"В этом году мы нарастили количество рейсов в Азербайджан. В расписании компании есть прямые маршруты в Гянджу и Нахичевань из Москвы, в Баку — из Грозного, Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Тюмени и Уфы", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

По данным "Яндекс-расписания", полеты из Москвы в Гянджу выполняет также авиакомпания "ИрАэро" дважды в неделю.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.