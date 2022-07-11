Вопрос строительства и ввода в эксплуатацию паромов был рассмотрен на совещании о морском сообщении и инфраструктуре Сахалинской области, которое Трутнев провёл в Южно-Сахалинске 7 июля.

Сегодня на линии Ванино-Холмск, связывающей Сахалин с материковой частью РФ, ходят три парома возрастом более 30 лет.

С 2019 года по заказу АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, Хабаровский край, входит в Объединённую судостроительную корпорацию, ОСК) ведётся строительство двух паромов для выполнения перевозок пассажиров, багажа и грузов на паромной линии Ванино-Холмск.

Завершить строительство первого парома планируется до конца 2022 года, его строительная готовность составляет более 99%.

По данным АСЗ, готовность второго парома составляет почти 70%.

"Вице-премьер (Юрий Трутнев — ИФ) поручил Минтрансу России, АО "Объединённая судостроительная корпорация", АО "ГТЛК" принять исчерпывающие меры по завершению достройки второго парома до сентября 2023 года", — говорится в сообщении.

На переправе Ванино-Холмск в 2021 году паромами перевезено 935,9 тыс. тонн грузов, что составляет 85% к показателю 2020 года. Также в прошлом году паромами перевезено более 21,5 тыс. пассажиров, что на 5% больше, чем в 2020 году. При постановке на паромную линию двух паромов показатели по перевозке пассажиров и грузов увеличатся в два раза.