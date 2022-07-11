"Жаркая погода в республике держится несколько дней. К сожалению, вчера зафиксировано возгорание в Мордовском природном заповеднике им. П.Г. Смидовича. Причиной, по предварительным данным, стала гроза. В настоящее время горит низовой слой — листья, ветки — на площади около 1,4 га", — сообщил глава Мордовии Артем Здунов в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, "лесу больше 150 лет, и такой "подстилки" накопилось довольно много".

В тушении задействованы сотрудники МЧС и заповедника — несколько десятков человек.

"На данный момент открытого горения нет, пожар локализован. Угрозы населенным пунктам также нет, ситуацию держим под контролем", — написал Здунов.

Он также попросил всех жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности, особенно на природе, в лесу.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года, является федеральным государственным бюджетным учреждением и находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ. Его площадь составляет 32 тыс. 162 га.

В 2021 году низовой пожар на территории заповедника возник 3 августа. Республиканское МВД сообщало, что причиной могла стать гроза. Ликвидации возгорания в заповеднике препятствовали труднодоступность местности, валежник, образовавшийся после крупных природных пожаров 2010 года, неблагоприятные метеорологические условия.

В лесах Мордовии и Нижегородской области был введен режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования.

Огонь неоднократно подступал к территории закрытого города Саров, находящегося к северу от заповедника Мордовии, в городе наблюдался смог. В ЗАТО Саров располагается Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Полностью ликвидировать возгорания в заповеднике удалось 10 сентября. Общая площадь возгорания составила около 12 тыс. га.

В мае 2022 года инспекторы Росприроднадзора провели внеплановую проверку заповедника им.П.Г.Смидовича, и заявили, что "к пожароопасному сезону 2022 заповедник не готов".