"Задержка вылета рейса ТИ217 от 11 июля авиакомпании Nord Star связана с заменой воздушного судна по причине ложного срабатывания сигнализации задымления заднего багажного отсека во время выполнения полета. Командиром воздушного судна было принято решение о возврате в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме", — сказали агентству в пресс-службе авиакомпании.

Представитель пресс-службы также добавил, что самолет проходит дополнительный технический осмотр. По результатам осмотра следов задымления не обнаружено.

"176 пассажиров рейса будут отправлены в аэропорт назначения в 14:05 (по местному времени) на резервном воздушном судне. В аэропорту вылета с пассажирами работают представители авиакомпании. Всем пассажирам предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами", — уточнили в авиакомпании.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Boeing 737 авиакомпании Nord Star рейса Красноярск — Норильск вернулся в аэропорт вылета. По его словам, самолет совершил вынужденную посадку из-за срабатывания датчика задымления.