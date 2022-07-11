"В результате обильных продолжительных осадков минувшей ночью поднялся уровень воды в реке Восточный Дагомыс. В посёлке Дагомыс только за один час выпало 86 мм осадков. Зафиксированы локальные подтопления в микрорайоне. Никто из жителей и туристов, по предварительной информации, не пострадал", — отмечает пресс-служба.

Население было предупреждено о надвигающейся непогоде заранее. Утром была также задействована система звукового оповещения. На месте по поручению главы Сочи развёрнут оперативный штаб.

"В данный момент наблюдается подъём уровня реки Хороты, включено звуковое оповещение. Непогода сохранится в Сочи до конца дня, возможны ливни и подъём уровня рек до неблагоприятных отметок", — подчеркивает пресс-служба.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. В Сочи действует штормовое предупреждение.