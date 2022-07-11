В частности, льготная плата в заявительном порядке устанавливается по решению региона для арендаторов памятников истории и культуры, если они вкладывают свои средства в работы по сохранению этих объектов.

В случае превышения расходов арендатора на сохранение объекта относительно суммы арендной платы до окончания срока действия договора аренды, льготная плата устанавливается в размере 1 рубль в год за 1 квадратный метр площади объекта культурного наследия.

"Льготная арендная плата за пользование объектами культурного наследия, находящимися в государственной собственности Челябинской области, установлена впервые. Принятие указанных мер позволит восстановить и сохранить объекты культурного наследия, находящиеся в государственной собственности, что благоприятно отразится на культурно-историческом облике Челябинской области", — приводит пресс-служба слова министра имущества региона Александра Богашова.