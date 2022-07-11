"Казино и некоторые предприятия закрываются в Макао с понедельника на неделю", — уточняет The Guardian, напоминая, что "больницы, аптеки и магазины с товарами первой необходимости останутся открытыми".

С середины июня в районе зафиксировали порядка 1,5 тыс. случаев инфицирования, около 19 тыс. человек находятся на обязательном карантине.

Всем жителям района с понедельника предписано оставаться дома по крайней мере в течение пяти дней, за несоблюдение распоряжения будут применяться наказания.

Эта вспышка является крупнейшей в Макао с начала пандемии. В последний раз казино в Макао закрывали в феврале 2020 года на 15 дней.

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

На прошлой неделе в Макао на карантин закрыли отель Grand Lisboa — самое высокое здание одноименного полуострова — после того, как в нем выявили случаи заболевания коронавирусом. Также несколько жилых и коммерческих центров, где проживают около 650 тыс. человек, были переведены в режим "красных зон". Власти распорядились закрыть большинство заведений Макао, сделав исключение для казино, которые являются основным источником дохода для района. Также все жители острова должны были сдать три теста на коронавирус.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 226 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 5,2 тыс. человек умерли от последствий заболевания.