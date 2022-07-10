"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 10 июля до 20:00 25 июля высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов", — написал Аксенов в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, высокий уровень террористической опасности также продолжит действовать на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промышленной политики и госкомитета по водному хозяйству.

При этом глава Крыма заверил, что ситуация находится под полным контролем органов власти.

Высокий уровень террористической опасности был введен в семи муниципалитетах на севере и востоке Крыма 11 апреля. 26 апреля его распространили на подведомственные объекты шести госорганов. С 10 июня остается шесть муниципалитетов с "желтым" уровнем опасности.

"Желтый" — это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — "синий", высокий — "желтый", и критический — "красный".

На фоне проведения специальной военной операции на Украине в Крыму с 24 февраля также действует режим повышенной готовности. Остановлена работа аэропорта Симферополь.