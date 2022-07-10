"Предварительно, днем на реке Волга вблизи Аракчино затонул прогулочный теплоход. Пассажиры (около 30 человек) были оперативно спасены катерами и лодками", — говорится в сообщении.

По факту произошедшего Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело.

"По факту затопления прогулочного теплохода регистрационный номер АА2209 возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, готовят к назначению ряд экспертиз.

В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура уточняет, что инцидент произошел на Волге в районе пристани Аракчино около Казани.

"По предварительным данным, 10 июля около города Казань произошло затопление пассажирского судна. На борту находилось 34 человека, погибших и пострадавших нет. Пассажиры эвакуированы проходившими рядом речными судами и в настоящее время находятся на берегу", — сообщает прокуратура.

Надзорное ведомство организовало проверку по данному факту.