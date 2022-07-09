"Задача туристического мастер-плана – спрогнозировать емкость номерного фонда, который необходим. Следующий шаг – привлечь инвесторов для строительства и создания гостиничной, туристической и развлекательной инфраструктуры, чтобы туристический поток был полностью удовлетворен в соответствии с ценовым предложением для федерального, регионального въездного экспортного туризма", — сказала Лысенкова в ходе выступления на форсайт-сессии в Нижнем Новгороде.

По ее информации, туристический мастер-план будет готов к концу текущего года.

Целью проекта является создание территориальной карты развития туризма в стране.

Разработка проекта ведется в два этапа. Первый этап включает оценку туристического потока территорий, точек входа и проработку маршрутизации. В рамках второго этапа будет произведена проработка схемы развития туризма в стране, моделирование туристического потока на перспективу до 2035 года. Акцент будет сделан на межрегиональных маршрутах, обеспечивающих связность регионов.

В рамках государственной программы по развитию туризма уже определены 12 макрорегионов, на которых сконцентрирован фокус развития отрасли. Они объединяют около 50 субъектов. В ходе разработки туристического мастер-плана планируется проработать все субъекты страны, определить их туристический потенциал. Мастер-план станет инструментом для развития территории страны как единого туристического пространства и повышения ее привлекательности для российских и иностранных туристов.