"Сейчас идет такой небольшой период, когда им (авиакомпаниям — ИФ) засчитывают те средства, которые они платили за ремонт, за обслуживание (самолетов — ИФ) — они на депозитах лежали в западных компаниях. Они сейчас потихоньку исчерпаются, и где-то, наверное, с сентября уже начнут переводить деньги", — сказал Савельев.

Эти платежи, согласно указу президента, должны переводиться на специально созданные счета "С" в рублях, напомнил он. Лизингодатели могут принять эти платежи, конвертировав их в валюту.

В разговоре с журналистами министр также заявил, что не видит проблем с перестрахованием самолетов, о которых ранее сообщали некоторые СМИ.

"Страхование самолетов, на мой взгляд, абсолютно в рабочем режиме происходит. У нас появилась Российская национальная перестраховочная компания (РНПК — ИФ), которая взяла на себя основную нагрузку. Две группы — "Аэрофлот" и S7 — не видят никаких проблем со страхованием, с перестрахованием", — сказал Савельев.

"Нужно просто немножко времени. Мы все немножко работаем в необычных условиях. У нас антирекорд по санкциям — у нас их больше 11 тысяч — он побуждает нас искать и принимать новые решения. Но мы не видим проблем — пока, во всяком случае, — со страховыми компаниями, все идет в штатном режиме. Компании пока не обращаются с жалобами", — добавил он.

Комментируя информацию СМИ, что РНПК якобы отказывается покрывать риски авиакомпаний, связанные с техобслуживанием самолетов, Савельев заявил: "Безопасность полетов — это вообще такая вещь, которая, к сожалению, часто поднимается. На мой взгляд, она очень надуманная. Никто не делает ничего с безопасностью самолетов такого, чтобы вызвало у кого-то какие-то нарекания. Безопасность в авиации — это приоритет. Никто не собирается ставить на самолеты какой-то контрафакт или что-то".

Он напомнил, что в РФ есть специализированные компании по ремонту и техобслуживанию самолетов. Потребность в запчастях действительно есть, признал Савельев, но российские компании укомплектованы запчастями "на ближайшее обозримое будущее", вместе с Минпромторгом идет работа по налаживанию их поставок.

"Мы готовы к любому аудиту, мы приглашаем даже европейцев сегодня. Я думаю, мы бы их сильно удивили, если бы они приехали посмотрели наше производство", — добавил министр. Однако, по его словам, по всем вопросам с западными партнерами "идут односторонние переписки".

После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры. Также введен запрет на услуги техобслуживания и страхования воздушных судов.