"На фоне проходящих в Коломбо акций протеста угрозы для безопасности российских туристов, а также посольства России в Шри-Ланке отсутствуют. Вместе с тем призываем росграждан избегать посещения мест массового скопления людей", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

В субботу протестующие на Шри-Ланке в ходе крупнейшего антиправительственного марша ворвались в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Как сообщило сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местное ТВ, тысячи протестующих прорвали полицейские баррикады, им удалось войти в резиденцию. По данным индийских СМИ, президенту пришлось срочно покинуть резиденцию.

Премьер-министр Шри-Ланки созвал в парламенте экстренное заседание лидеров партий в связи с многотысячными протестами.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.

Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.