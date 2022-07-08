В апреле Савельев сообщал, что по итогам 2022 года российские авиакомпании смогут перевезти внутри страны 90 млн человек, за рубеж — 10 млн человек. В 2020 году на фоне мирового COVID-кризиса показатель сократился на 46%, составив 69 млн человек. В 2021 году было перевезено более 111 млн пассажиров.

"В связи с закрытием аэропортов юга только за период с мая по август мы, к сожалению, недосчитаемся 10 млн пассажиров. Это без учета трансфера и дополнительно запланированных рейсов. С марта по декабрь сокращение пассажиропотока может составить порядка 19 млн в случае пролонгации режима закрытия аэропортов юга России до конца года", — сказал Савельев в ходе доклада Путину.

Он также сообщил, что ограничение полетов в 11 аэропортов юга России уже привело к снижению пассажиропотока. "По нашим оперативным данным, за 6 месяцев текущего года авиаперевозки упали на 9% к аналогичному периоду прошлого года", — сказал министр.

По его словам, существующие меры господдержки позволяют держать тарифы на перевозки на прежнем уровне. "Вместе с тем, по ряду направлений фиксируем снижение. И самыми яркими примерами на туристических направлениях являются Москва — Санкт-Петербург и Москва — Казань", — добавил Савельев.

Он отметил, что Минтранс реализует три программы субсидирования авиаперевозок, на цели которых в текущем году выделено 27,5 млрд рублей. "По итогам года за счет действия программ субсидирования планируем перевезти порядка 5 млн пассажиров", — сказал Савельев.

Глава Минтранса РФ напомнил, что в текущем году на поддержку авиаотрасли в РФ выделено в общей сложности 153 млрд руб., в том числе 100 млрд руб. — на поддержку авиаперевозчиков в летний сезон.

"У нас сейчас утвержден помесячный план доведения средств, заключены соответствующие соглашения с авиакомпаниями. Уже первые 30 млрд рублей мы будем выплачивать, авиакомпании подтвердили", — отметил Савельев.