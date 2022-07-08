"Поезд состоит из одноэтажных купейных и плацкартных вагонов. Он отправляется с Казанского вокзала Москвы в 22:30 и прибывает в Симферополь через день в 7:20. В обратную сторону — в 23:55 и прибывает в Москву (через день — ИФ) в 11:25", — говорится в информации ж/д перевозчика.

ГСЭ отмечает, что в настоящее время из столицы России в Крым курсируют 9 поездов: 4 — по маршруту Москва — Симферополь, 2 поезда — до Феодосии, а также поезда до Керчи, Евпатории и Севастополя. Всего компания в текущем году занимается перевозками на Крымский полуостров по 18 маршрутам.

Аэропорт "Симферополь" — среди 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены с 24 февраля, дня начала военной операции на Украине. Туроператоры прогнозируют снижение потока отдыхающих в текущем сезоне из-за закрытого авиасообщения с регионом. В Крым, помимо поезда, можно добраться на автобусе и автомобиле.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.