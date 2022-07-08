"Мы этого не исключаем. Мы обсуждаем возможность запуска чартерной программы, вчера об этом говорили с Красноярским краем. Но я уже говорила, что в целом решение о том, ставить здесь чартерную программу или нет, принимает бизнес. Если бизнес видит в этом экономику и потенциал, то мы с регионом активно подключаемся и помогаем. Также даем субсидию", — сказала она, отвечая на вопросы журналистов по итогам подписания соглашения о сотрудничестве с властями Хакасии, Тувы и Красноярского края.

Догузова напомнила, что два года назад первая пробная чартерная программа была запущена в Хакасию, но из-за нехватки гостиниц ее пришлось остановить.

"Ключевая задача – развитие качественных современных гостиниц разного формата. Их очень не хватает. Думаю, что вы сами это видите и чувствуете", — подчеркнула глава Ростуризма.

Она также назвала максимально оптимизированной стоимость "Сибирских каникул". По мнению Догузовой, создание национальных маршрутов позволяет снизить цены на комплексный турпродукт за счет проработки всех деталей.

"Когда мы разрабатываем эти национальные турмаршруты, то одна из задач, которую мы перед собой ставим, помимо удобной логистики, — это оптимизация цен. На данный момент она оптимизирована максимально. Вот если вы такую поездку строили бы до того, как этот маршрут был проработан, то это заняло бы очень много времени и обошлось бы значительно дороже. Это Сибирь, удаленный регион, объекты уникальные, логистика непростая, большие расстояния. И это восьмидневный тур. Это уникальная история. Потом, дешево или дорого – это довольно относительные понятия. На мой взгляд, должно быть адекватное соотношение цены и качества", — сказала Догузова.

"Сибирские каникулы" – новый маршрут по территории трех регионов, Хакасии, Тувы и Красноярского края, запущенный в начале июля. Он вошел в первую пятерку национальный туристических маршрутов, разработанных Ростуризмом в рамках национального проекта развития туризма и индустрии гостеприимства. Приобрести тур можно у туроператоров и турагентств, стоимость программы — от 65 тыс. рублей на человека, включая размещение в отеле, питание, экскурсии, трансферы и страховку.

По словам главы Ростуризма, когда запустится осенний этап программы кешбэка, туристы смогут вернуть 20% его стоимости.

"Но на текущий момент та стоимость, которая заложена, она максимально низкая для того, чтобы не потерять в качестве. У нас нет на маршруте неклассифицированных объектов размещения, почти все гостиницы 4*. И очень качественный продукт, уникальное впечатление. Сейчас тур уже в два раза дешевле, чем был до появления национального маршрута. Была проделана большая работа с туроператорами, с местным бизнесом, с региональными властями. Много чего было под этот маршрут обустроено: санитарные точки появились. Над воплощением идеи работало большое количество людей. У нас таких маршрутов почти 30, и они все разные. В целом мы эту работу начали по всей стране", — подчеркнула глава Ростуризма.

Она добавила, что осеннее окно продаж туров по России с кешбэком Ростуризм планирует открыть в августе, но точные сроки начала программы пока неизвестны.