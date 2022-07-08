"Что касается гостиничной инфраструктуры на юге. Ситуация в целом непростая, загрузка ниже прошлого года, туристов меньше, но все отели, пляжи, кафе, вся инфраструктура готовы и ждут туристов. Конечно, от туризма на юге в сезон зависит около 3 млн рабочих мест, поэтому для нас, для отрасли сезон очень важен. По нашим прогнозам, благодаря тем мерам, которые мы сейчас предпринимаем, рассчитываем, что по итогам года падение турпотока в Крым и Краснодарский край не будет критичным и не превысит 30%", — сказала она на совещании президента с членами правительства.

Как отметила Догузова, транспортная проблема временная, а если говорить о системной проблеме, то туристам не хватает качественных и современных гостиниц 3-5*.

"Если посмотреть на юг, то в пик сезона он уже не вмещает всех желающих отдохнуть на Черноморском побережье. То же самое касается всех популярных природных направлений. Если сейчас посмотреть на загрузку Алтая, Байкала, Карелии, Камчатки, то все эти направления более чем на 90% забронированы и, в пик сезона работают на пределе возможностей", — подчеркнула глава ведомства.

Она напомнила, что с прошлого года действует программа льготного кредитования для инвесторов на строительство гостиниц. Первые 38 гостиничных проектов на 14 тыс. номеров, которые в конце прошлого года вошли в эту программу, начали уже строиться и проектироваться.

Догузова сообщила, что в Крыму началось строительство отеля на 2,5 тыс. номеров с аквапарками, бассейнами семейного формата. Первая очередь заработает через 3 года, а полностью он откроется через 5 лет. На Байкале на территории ОЭЗ появится первый отель и термальный комплекс на 150 номеров, он откроется через два года.

Она напомнила, что в этом году Ростуризм запустил программу строительства быстровозводимых отелей по модульным технологиям, по этой технологии в 2022 году будут построены 2,5 тыс. номеров. Ведомство планирует продолжать программу и масштабировать ее на все востребованные у туристов направления России.

Третья программа, которую реализует Ростуризм, направлена на поддержку МСП в строительстве кемпингов и автокемпингов. Как сообщила глава ведомства, в этом году Ростуризм поддержит 150 таких кемпингов разного уровня комфортности, в прошлом году их было 70.