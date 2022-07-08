"По сути, мы сегодня договорились вместе с тремя регионами создать и развивать новое туристическое направление на юге Сибири, которое включает Хакасию, Туву и Красноярский край. Вот в Сибири уже есть два бренда, о которых знают во всем мире – это Байкал и Алтай. А между ними – тысячи километров, которые во многом еще неизведанны туристами, сюда приезжает меньше путешественников, чем на Алтай. И мы задались целью открыть эту часть Сибири, пока еще неизведанную, широкому потребителю", — сказала Догузова по итогам церемонии подписания.

Она добавила, что в рамках соглашения планируется развивать самые разные маршруты, но акцент будет сделан на экологическом и этнографическом видах туризма. По мнению Догузовой, экологический и этнографический туризм лучше всего отражают экзотичность и уникальность трех регионов Южной Сибири.

"Будем помогать регионам и инвесторам, которые готовы вкладывать сюда средства, развивать разные виды отдыха на природе – кемпинги, автокемпинги, современные модульные гостиницы по быстровозводимым технологиям, и капитальные гостиницы, и центры городов под туристов обустраивать и многое-многое другое", — заметила глава Ростуризма.

Первым проектом, реализованным в рамках соглашения, стал запуск национального турмаршрута "Сибирские каникулы" по трем регионам. Он включает наиболее привлекательные для туристов объекты во всех трех регионах. Ростуризм выделяет средства регионам на развитие сети туристических маршрутов федерального уровня в рамках национального проекта развития туризма и индустрии гостеприимства.