"Образовались очереди перед пунктами пропуска "Бурачки" (Себежский район) и "Убылинка" (Пыталовский район). Скопление людей и машин обусловлено началом сезона отпусков и летних каникул", — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, проблема связана с работами по реконструкции пункта пропуска Бурачки.

"При планировании маршрутов следования через государственную границу Российской Федерации предлагаем заранее продумать альтернативные пути движения через ближайшие автомобильные пункты пропуска "Лудонка" в Пыталовском районе, "Шумилкино" и "Куничина Гора" в Печорском районе", — рекомендуют представители управления.