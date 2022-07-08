"У нас даже все последние опросы общественного мнения показывают, что современный турист хочет в одной поездке, в одном путешествии увидеть сразу много, напитаться атмосферой, отдохнуть на природе и при этом расширить свои познания в области культуры, истории того или иного региона. И здесь все это идеально складывается. Поэтому я скажу, что этот маршрут рассчитан, и мы его так и планировали изначально: здесь нет вертолетных перелетов, логистика выстроена оптимально, удобно объединены точки. Маршрут максимально адаптирован для отдыха семей с детьми, для молодых ребят. Он под самого широкого потребителя", — сказала она журналистам в пятницу по итогам подписания соглашения о развитии туризма с властями трех регионов.

Догузова добавила, что по последним опросам общественного мнения активный отдых на природе становится все более и более популярным.

"Причем особенно туристам нравится, когда отдых на природе можно сочетать с погружением в местный этнографический колорит. У нас в стране не очень много маршрутов, где одновременно можно классно отдохнуть на природе – это рыбалка, сплавы, треккинг. При этом можно очень интересно погрузиться в местный колорит, культуру – золото скифов, древние курганы. И прикоснуться к уникальным индустриальным объектам, таким как Саяно-Шушенская ГЭС", — подчеркнула Догузова.

Она пояснила, что присвоение турмаршруту статуса национального означает, что он соответствует определенному набору стандартов и критериев.

"Уже сейчас на этом маршруте туристы живут в классифицированных гостиницах, есть кафе и рестораны, где можно вкусно поесть, есть сеть экотроп, сеть маршрутов. Он уже сейчас готов для широкого потребителя. Будем ли мы его дальше развивать и улучшать? Да, конечно. И это не только дороги, это и санитарные зоны, где-то нужно докрутить навигацию, добавить гостиниц. Безусловно, над всем этим мы будем работать", — подчеркнула глава Ростуризма.

Маршрут "Сибирские каникулы" проходит по любимым местам отдыха президента России Владимира Путина и включает наиболее привлекательные для туристов объекты во всех трех регионах. Это краеведческий музей в Абакане, где представлены получившие название "Идолы Енисея" каменные изваяния, которым 4,5-5 тыс. лет, древние курганы Салбыкской степи, горный массив Оглахты и Саяно-Шушенская ГЭС в Хакасии, природный парк "Ергаки", скала Висячий камень, берега Енисея в Красноярском крае, национальный музей имени Алдан-Маадыр в Кызыле, где хранится скифское золото, Дургенский каньон и культовые места буддизма в Туве.

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов напомнил, что идея создания маршрута возникла еще в конце прошлого года. Весной в республику приехала экспертная группа Ростуризма, которая провела экспертизу маршрута. В июне он был представлен на Петербургском международном экономическом форуме.

"Требования к национальным маршруту очень серьезные, и большая работа была проведена и у нас в Хакасии, и в Красноярском крае, и в Туве", — подчеркнул он.

По словам Догузовой, пока маршрут рассчитан на лето-осень, но в перспективе он может стать круглогодичным.

Первая организованная группа по маршруту проехала 3 июля. Стоимость путешествия на 8 дней протяженностью более 1200 км – от 65 тыс. рублей на человека без перелета. В программу включено размещение, все трансферы, экскурсии, питание, страховка, встреча и проводы в аэропорту. Туристам предлагаются сборные группы с перелетами на регулярных рейсах. Купить туры из Москвы можно у туроператоров и турагентств.

"Сибирские каникулы" вошел в первую пятерку национальных туристических маршрутов, одобренных Ростуризмом и размещенных на портале Russia Travel. Сейчас в разработке находятся еще 24 подобных маршрута. Как ранее заявляла Догузова, в рамках национального проекта по туризму в России к 2024 году должна быть создана сеть туристических маршрутов, продуманных с точки зрения логистики, безопасности, комфорта и всех требований современного туриста.