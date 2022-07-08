"С 9 июля авиакомпания Conviasa увеличивает частоту регулярных авиарейсов по маршруту Москва ("Внуково") — Каракас. Рейсы будут выполняться еженедельно на широкофюзеляжных воздушных судах типа А340-600. В полете пассажирам предлагается двухразовое горячее питание и прохладительные напитки", — говорится в сообщении.

Ранее рейсы по маршруту осуществлялись один раз в две недели.

В настоящее время авиакомпания Conviasa является единственным авиаперевозчиком, выполняющим регулярные рейсы из Каракаса в Москву.

Как сообщалось, российские туристы с 24 июля смогут отправиться в Венесуэлу в рамках организованных туроператором "Интурист" туров на рейсах авиакомпании Conviasa.