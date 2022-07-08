"Ограничение полетов по 11 аэропортам юга России у нас есть. Привело это к снижению пассажиропотока. По нашим оперативным данным, за 6 месяцев текущего года авиаперевозки упали на 9% к аналогичному периоду прошлого года. Вместе с тем Минтранс и авиаперевозчики прилагают все усилия для выравнивания ситуации", — сказал Савельев.

По его словам, существующие меры господдержки позволяют держать тарифы на перевозки на прежнем уровне.

"Вместе с тем, по ряду направлений фиксируем снижение. И самыми яркими примерами на туристических направлениях являются Москва — Санкт-Петербург и Москва — Казань", — добавил министр.

Он отметил, что Минтранс реализует три программы субсидирования авиаперевозок, на цели которых в текущем году выделено 27,5 млрд рублей. "По итогам года за счет действия программ субсидирования планируем перевезти порядка 5 млн пассажиров", — сказал Савельев.