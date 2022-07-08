Цена продажи объекта — 95 млн рублей.

Здание расположено недалеко от набережной Волги в исторической части Самары.

Общая площадь здания — 987,9 кв. метров. Площадь земельного участка — 787,9 кв. метров.

Часть помещений передана под отель с 12 номерами и лаунж-зоной. Высота потолков 3,9 кв. метров.

Отмечается, что в 1966 году здание было признано памятником истории. Охранное предписание распространяется только на фасад здания, который полностью отреставрирован.

По данным из открытых источников, "Дом Кирилловых" построен в 1900 году архитектором Александром Зеленко. Особняк известен тем, что в в нём проживала революционерка Мария Яснева-Голубева, которая неоднократно принимала у себя Владимира Ульянова.

Ранее сообщалось, что еще одно историческое здание бывшего отеля "Националь" было выставлено на Avito за 312 млн рублей.