"Если не ошибаюсь, по последним данным, где-то порядка 15 судов зашло, более 3 тыс. туристов-круизеров приехали к нам в Ростовскую область. Предварительно до конца сезона навигации запланирован визит еще более 40 теплоходов", — сказал Папушенко на пресс-конференции в ростовском пресс-центре "Интерфакса" в пятницу.

Он добавил, что круизный туризм на текущий момент имеет большую популярность, поэтому власти Ростовской области активно его возрождают и развивают.

"Это отличная аудитория, она едет развлекаться, получать удовольствие, тратить свои ресурсы, поэтому, когда такие туристы выходят в разных портах, они очень здорово помогают местному бизнесу увеличивать выручку. Направление очень серьезно возрождается, приходят очень серьезные игроки федерального масштаба и местные", — сказал министр.