"Сезон идет полным ходом по всей стране, он у нас традиционно начинается с майских праздников. И за май-июнь в России отдохнуло чуть более 12 млн человек, это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказала она на совещании президента с членами правительства.

Как отметила Догузова, самыми популярными направлениями являются Краснодарский край, Крым, Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

"Всего за пять теплых месяцев, с мая по сентябрь, в России отдохнет не менее 31 млн человек, это ориентировочно на 20% больше, чем в прошлом году", — подчеркнула глава ведомства.

По словам Догузовой, география путешествий за последние пару лет очень сильно расширилась. Очень популярны регионы вдоль Волги, Кавказ, Балтика, юг Урала, Сибирь, Алтай, Дальний Восток другие регионы.

Она также добавила, что более трети россиян выбирают активный отдых на природе. Также вырос интерес к познавательному туризму, к путешествиям недалеко от дома, которые можно совершить на автомобиле "на одном баке бензина".