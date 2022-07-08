Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

Так, с 8 июля в области разрешено проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий в помещениях государственных или муниципальных организаций.

Отменяется строгий противоэпидемический режим в медицинских стационарах.

Снимаются ограничения в работе предприятий общепита.

"Утрачивают силу рекомендации, касающиеся соблюдения масочного режима и социальной дистанции на предприятиях и в организациях, местах массового пребывания людей, а также самоизоляции людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями", — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в конце мая в регионе был отменен масочный режим, в июле — обязательная вакцинация от коронавируса. Между тем, режим повышенной готовности в области действует до 1 августа.