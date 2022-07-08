На реализацию регионального проекта "Цифровая культура" направляется 3,5 млн рублей.

"Запланировано создание комплексного мультимедийного гида по выставочным залам объединения литературно-мемориальных музеев Пензенской области. В проект будут интегрированы все мультимедийные разработки музея, ресурсы с платформы Artefact, аудиогиды, видеоконтент и многое другое", — говорится в сообщении.

Также продолжается работа по пополнению книжными памятниками фонда оцифрованных изданий национальной электронной библиотеки.

Помимо этого, в Кузнецком музыкальном колледже создаётся виртуальный концертный зал, который откроет жителям доступ к произведениям филармонической музыки.

Общий объём финансирования проекта "Творческие люди" в текущем году составляет 4,8 млн рублей. Важная часть проекта — фестиваль любительских творческих коллективов.

"Региональные проекты "Творческие люди" и "Цифровая культура" позволяют поддержать креативные инициативы на местах. Для одарённых, созидательных людей, для жителей небольших населённых пунктов — это важный механизм самореализации. Для государства — возможность укрепить наши коренные, традиционные ценности, сохранить уникальное наследие народов", — цитирует пресс-служба губернатора Олега Мельниченко.

Продолжится работа по развитию движения "Волонтеры культуры". В частности, они примут участие в проекте "По следам забытых усадеб".